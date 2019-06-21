【企業盈警】大酒店（４５）料中期盈利遠低於去年同期

《經濟通通訊社２１日專訊》大酒店（０００４５）預計集團截至２０１９年６月底止６個

月，盈利及其基本盈利（不包括未變現的物業估值變動的除稅後影響以及其他非營業項目的影響

）將遠低於去年同期，主要是由於市況轉弱及市場新客房供應，導致香港及美國兩間酒店的收入

減少；山頂纜車自２０１９年４月至７月暫停服務，以進行重要升級工程，有關工程將於日後顯

著提升纜車載客量；及香港投資物業的未變現重新估值收益減少。（ｊｏ）

