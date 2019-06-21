【地皮招標】啟德承啟道非工業地下周五起招標，８月９日截標

《經濟通通訊社２１日專訊》地政總署今日公布，將公開招標出售在２０１９至２０年度賣

地計劃內位於九龍啟德承啟道鄰近啟德體育園的新九龍內地段第６６０７號的用地。招標於下周

五（６月２８日）開始，截標日期為８月９日。

新九龍內地段第６６０７號的地盤面積約為１１２７６平方米，指定作非工業（不包括住宅

、倉庫及加油站但包括酒店）用途。最低及最高的樓面面積分別為２４０００平方米及

３２０００平方米。（ｃｌ）

