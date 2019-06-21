《經濟通通訊社２１日專訊》地政總署今日公布，將公開招標出售在２０１９至２０年度賣
地計劃內位於九龍啟德承啟道鄰近啟德體育園的新九龍內地段第６６０７號的用地。招標於下周
五（６月２８日）開始，截標日期為８月９日。
新九龍內地段第６６０７號的地盤面積約為１１２７６平方米，指定作非工業（不包括住宅
、倉庫及加油站但包括酒店）用途。最低及最高的樓面面積分別為２４０００平方米及
３２０００平方米。（ｃｌ）
21/06/2019 17:10
【地皮招標】啟德承啟道非工業地下周五起招標，８月９日截標
《經濟通通訊社２１日專訊》地政總署今日公布，將公開招標出售在２０１９至２０年度賣
地計劃內位於九龍啟德承啟道鄰近啟德體育園的新九龍內地段第６６０７號的用地。招標於下周
五（６月２８日）開始，截標日期為８月９日。
新九龍內地段第６６０７號的地盤面積約為１１２７６平方米，指定作非工業（不包括住宅
、倉庫及加油站但包括酒店）用途。最低及最高的樓面面積分別為２４０００平方米及
３２０００平方米。（ｃｌ）
|生財有道21/06/2019
長榮罷工 一文睇哂旅遊保險包唔包
|生財有道21/06/2019
【嚟緊炒D乜】資金或進入樓市利好地產股 新地短期博上歷史高位
|生財有道21/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：傳統收息股仍較吸引
|FOCUS21/06/2019
【FOCUS】無人機引發油價飆升 為「減息大計」侵侵要忍?
|國際動態21/06/2019
美報復印度 削專才工作簽證配額
|FOCUS20/06/2019
【FOCUS】許願需謹慎 黃金值期待
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰