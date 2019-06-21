【本港樓市】青衣盈翠半島海景戶９８０萬元沽，創兩房新高

《經濟通通訊社２１日專訊》中原地產表示，青衣盈翠半島剛錄得本月首宗成交，分行促成

盈翠半島１１座高層Ｄ室成交，實用面積５２９平方呎，屬兩房優質戶，享東南煙花海景，開價

１１００萬元，剛以９８０萬元成交，樓價創屋苑兩房單位新高，折合實用呎價１８５２６元。

原業主於２００７年６月以約３２５萬元買入單位，現帳面獲利約６５５萬元，單位升值約

２倍。（ｂｉ）

