【企業盈警】中國投資開發（２０４）料全年虧損大增

《經濟通通訊社２１日專訊》中國投資開發（００２０４）公布，預期截至今年３月３１日

止年度將錄得虧損大幅增加，主要是由於集團須就若干潛在投資項目之可退還按金總額約

５３１０萬元作減值虧損撥備，因為該等可退還按金的可收回性存在不確定性。

年度業績預期最遲於６月３０日公布。（ｂｎ）

