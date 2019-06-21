【企業盈警】安莉芳（１３８８）料中期純利按年減少

《經濟通通訊社２１日專訊》安莉芳控股（０１３８８）公布，預料截至今年６月３０日止

六個月之純利將較去年同期減少。主要歸因於零售景氣持續疲弱，以及面對環球宏觀經濟環境的

不明朗因素，消費氣氛轉趨審慎。

公司預計不遲於８月公布中期業績。（ｂｎ）

