【企業盈警】中港照相（１１２３）虧損因素疊加，聯營錄減值損失

《經濟通通訊社２１日專訊》中港照相（０１１２３）繼早前發盈警預告截至今年３月３１

日止年度業績盈轉虧外，進一步表示，除了之前盈警公告所載導致集團淨虧損的不利因素外，集

團不利的財務表現會進一步疊加，原因是應收一間聯營公司的全數款項的減值損失所致。

公司預計將於６月２７日公布年度業績。（ｂｎ）

