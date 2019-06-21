《經濟通通訊社２１日專訊》中港照相（０１１２３）繼早前發盈警預告截至今年３月３１
日止年度業績盈轉虧外，進一步表示，除了之前盈警公告所載導致集團淨虧損的不利因素外，集
團不利的財務表現會進一步疊加，原因是應收一間聯營公司的全數款項的減值損失所致。
公司預計將於６月２７日公布年度業績。（ｂｎ）
21/06/2019 18:04
【企業盈警】中港照相（１１２３）虧損因素疊加，聯營錄減值損失
《經濟通通訊社２１日專訊》中港照相（０１１２３）繼早前發盈警預告截至今年３月３１
日止年度業績盈轉虧外，進一步表示，除了之前盈警公告所載導致集團淨虧損的不利因素外，集
團不利的財務表現會進一步疊加，原因是應收一間聯營公司的全數款項的減值損失所致。
公司預計將於６月２７日公布年度業績。（ｂｎ）
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