《經濟通通訊社２１日專訊》易還財務投資（０８０７９）公布，預期於截至今年３月３１
日止年度業績與去年同期比較，將錄得虧損增加。
主要源於：（１）公司之行政費用增加約１１００萬元；（２）採納香港會計師公會頒佈之
香港財務報告準則第９號金融工具下之預期信貸虧損模式，導致應收款減值增加約１９００萬元
；及（３）增加撇銷壞賬約６００萬元。
年度業績預計將於６月２５日刊發。（ｂｎ）
21/06/2019 18:00
【企業盈警】易還（８０７９）料全年虧損擴大
《經濟通通訊社２１日專訊》易還財務投資（０８０７９）公布，預期於截至今年３月３１
日止年度業績與去年同期比較，將錄得虧損增加。
主要源於：（１）公司之行政費用增加約１１００萬元；（２）採納香港會計師公會頒佈之
香港財務報告準則第９號金融工具下之預期信貸虧損模式，導致應收款減值增加約１９００萬元
；及（３）增加撇銷壞賬約６００萬元。
年度業績預計將於６月２５日刊發。（ｂｎ）
|FOCUS21/06/2019
【FOCUS】想贏到盡?小心輸掉整個香港!
|生財有道21/06/2019
長榮罷工 一文睇哂旅遊保險包唔包
|生財有道21/06/2019
【嚟緊炒D乜】資金或進入樓市利好地產股 新地短期博上歷史高位
|生財有道21/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：傳統收息股仍較吸引
|FOCUS21/06/2019
【FOCUS】無人機引發油價飆升 為「減息大計」侵侵要忍?
|國際動態21/06/2019
美報復印度 削專才工作簽證配額
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰