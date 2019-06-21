【企業盈警】易還（８０７９）料全年虧損擴大

《經濟通通訊社２１日專訊》易還財務投資（０８０７９）公布，預期於截至今年３月３１

日止年度業績與去年同期比較，將錄得虧損增加。

主要源於：（１）公司之行政費用增加約１１００萬元；（２）採納香港會計師公會頒佈之

香港財務報告準則第９號金融工具下之預期信貸虧損模式，導致應收款減值增加約１９００萬元

；及（３）增加撇銷壞賬約６００萬元。

年度業績預計將於６月２５日刊發。（ｂｎ）

