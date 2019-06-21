《經濟通通訊社２１日專訊》世紀集團（０２１１３）發盈警，料截至３月底止年度業績轉
盈為虧，虧損淨額將介乎８０００至９０００萬元，２０１８年度則錄得純利８７０萬元，毛利
２３４０萬元。
公司解釋，錄得虧損原因包括行業競爭激烈導致獲授具相當規模的新項目減少，令合約收益
下跌。另外，於去年下半年度，公司亦經歷其中一名總承包商減慢或暫停驗證工程更改指令及申
索。（ｃｈ）
21/06/2019 17:24
【企業盈警】世紀集團（２１１３）料年度轉虧蝕逾８０００萬元
《經濟通通訊社２１日專訊》世紀集團（０２１１３）發盈警，料截至３月底止年度業績轉
盈為虧，虧損淨額將介乎８０００至９０００萬元，２０１８年度則錄得純利８７０萬元，毛利
２３４０萬元。
公司解釋，錄得虧損原因包括行業競爭激烈導致獲授具相當規模的新項目減少，令合約收益
下跌。另外，於去年下半年度，公司亦經歷其中一名總承包商減慢或暫停驗證工程更改指令及申
索。（ｃｈ）
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