《經濟通通訊社２１日專訊》中華煤氣（００００３）計劃今年８月１日起加價４﹒４％，
每兆焦耳標準煤氣收費調高１﹒１仙至２６﹒０５仙，並承諾未來兩年內凍結標準煤氣收費。
煤氣公司預期收費調整後，約７成半住宅用戶每月煤氣費增加不會多於１０元，每月９﹒５
元的保養月費會維持不變，而在優惠計劃下約９萬個家庭將獲豁免加價。而約一半的工商業用戶
，每月的煤氣費會增加少於２７５元。
煤氣公司對上一次在２０１７年８月加價４﹒６％。（ｊｏ）
21/06/2019 18:02
煤氣計劃８月起加價４﹒４％，承諾未來兩年凍結收費
《經濟通通訊社２１日專訊》中華煤氣（００００３）計劃今年８月１日起加價４﹒４％，
每兆焦耳標準煤氣收費調高１﹒１仙至２６﹒０５仙，並承諾未來兩年內凍結標準煤氣收費。
煤氣公司預期收費調整後，約７成半住宅用戶每月煤氣費增加不會多於１０元，每月９﹒５
元的保養月費會維持不變，而在優惠計劃下約９萬個家庭將獲豁免加價。而約一半的工商業用戶
，每月的煤氣費會增加少於２７５元。
煤氣公司對上一次在２０１７年８月加價４﹒６％。（ｊｏ）
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