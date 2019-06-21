  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/06/2019 18:02

煤氣計劃８月起加價４﹒４％，承諾未來兩年凍結收費

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中華煤氣（００００３）計劃今年８月１日起加價４﹒４％，
每兆焦耳標準煤氣收費調高１﹒１仙至２６﹒０５仙，並承諾未來兩年內凍結標準煤氣收費。
　　煤氣公司預期收費調整後，約７成半住宅用戶每月煤氣費增加不會多於１０元，每月９﹒５
元的保養月費會維持不變，而在優惠計劃下約９萬個家庭將獲豁免加價。而約一半的工商業用戶
，每月的煤氣費會增加少於２７５元。
　　煤氣公司對上一次在２０１７年８月加價４﹒６％。（ｊｏ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS21/06/2019
【FOCUS】想贏到盡？小心輸掉整個香港！
生財有道21/06/2019
長榮罷工 一文睇哂旅遊保險包唔包
生財有道21/06/2019
【嚟緊炒D乜】資金或進入樓市利好地產股 新地短期博上歷史高位
生財有道21/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：傳統收息股仍較吸引
FOCUS21/06/2019
【FOCUS】無人機引發油價飆升 為「減息大計」侵侵要忍?
國際動態21/06/2019
美報復印度 削專才工作簽證配額
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞 香港港麗酒店 Lillet French Chic Summer下午茶

【DIVA Channel Fans 獨家優先睇】 Calzedonia & Intimissimi FW19 Fashion Preview及送$500現金禮券

【etnet Bonus賞你】Luk Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金