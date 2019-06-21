煤氣計劃８月起加價４﹒４％，承諾未來兩年凍結收費

《經濟通通訊社２１日專訊》中華煤氣（００００３）計劃今年８月１日起加價４﹒４％，

每兆焦耳標準煤氣收費調高１﹒１仙至２６﹒０５仙，並承諾未來兩年內凍結標準煤氣收費。

煤氣公司預期收費調整後，約７成半住宅用戶每月煤氣費增加不會多於１０元，每月９﹒５

元的保養月費會維持不變，而在優惠計劃下約９萬個家庭將獲豁免加價。而約一半的工商業用戶

，每月的煤氣費會增加少於２７５元。

煤氣公司對上一次在２０１７年８月加價４﹒６％。（ｊｏ）

