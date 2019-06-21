【本港經濟】首季經常帳盈餘按年增至３６６億元

《經濟通通訊社２１日專訊》政府統計處公布，今年第一季的經常帳戶錄得３６６億元盈餘

（相對本地生產總值的比率為５﹒１％），與去年同季的１８４億元的經常帳戶盈餘（相對本地

生產總值的比率為２﹒７％）比較，盈餘增加主要是由於貨物貿易赤字減少和服務貿易盈餘增加

，而初次收入淨流入減少則抵銷了部分經常賬戶盈餘的增幅。

貨物貿易赤字由２０１８年第一季的７４９億元減少至２０１９年同季的６５１億元。同期

，服務貿易盈餘由７４７億元增加至８３８億元。今年第一季的初次收入流入和流出分別為

３６９２億元和３４６２億元，從而產生２３０億元淨流入，而２０１８年同季則錄得２４２億

元淨流入。



＊國際收支盈餘擴大至３３０億元＊



另外，香港於今年第一季錄得３３０億元的國際收支盈餘（相對本地生產總值的比率為

４﹒６％），而２０１８年第四季則錄得２４０億元的盈餘（相對本地生產總值的比率為

３﹒２％）。儲備資產於今年第一季相應地有同等數額（３３０億元）的增加。

今年第一季季末，香港的對外金融資產和負債總值均處於很高的水平，分別約４４﹒１８萬

億元（相當於本地生產總值的１５﹒４倍）和３３﹒３５萬億元（相當於本地生產總值的

１１﹒６倍），這是重要國際金融中心的其中一個常見的特點。



＊外債減至１２﹒７萬億元＊



今年第一季季末，香港的對外債務總額為１２﹒６９萬億元（相當於本地生產總值的４﹒４

倍）。與２０１８年第四季季末的１３﹒２６萬億元（相當於本地生產總值的４﹒７倍）比較，

對外債務總額減少５６２３億元，主要是由於銀行界別的對外債務、直接投資的債務負債（公司

間借貸）和其他界別的對外債務減少所致。

