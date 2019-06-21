【新股上市】傳比特大陸恢復美國上市計劃，比特幣升至一年高位

《經濟通通訊社２１日專訊》外電引述知情人士透露，隨著比特幣攀升至一年高位，全球最

大的加密貨幣算力晶片公司比特大陸恢復ＩＰＯ計劃，或集資３至５億美元。

知情人士稱，比特大陸正在與顧問合作，籌備美國上市，最早今年下半年進行，擬最快下個

月向美國證券交易委員會提交上市文件。

據悉，因為加密貨幣價格波動加劇，比特大陸考慮降低此前的融資目標。去年集團在一輪非

公開融資中估值達到約１５０億美元。（ｃｈ）

