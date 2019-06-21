《小傳日記》好友歇一歇，四連升終結；百天線失守，仍能再高走？

《小傳日記》隔晚花旗國「孖屐」再度飛高高，標指又再度破頂，但係香江魚缸似乎唔多賣

帳，事關都連升四日，點都要回下氣，今朝以全日最大升幅３１點開市，高見２８５８１點後就

開始插水。雖然油佬因為中東局勢緊張而一度抽高，但恆指點都衝唔上２８６００心理關口，因

為中電（００００２）發盈警急挫累街坊，其他公用股亦都要遭殃！

午後魚缸跌幅一度擴大，最多跣低１９１點低見２８３５９點，但幾隻重磅大佬喺尾市跳彈

床，魚缸跌幅總算可以收窄，最終埋單收報２８４７３點，跌７３點或近半巴仙，但就守唔住條

５０天線（２８４７９點）及１００天線（２８５２０點）。主板成交額１１８５﹒７４億銀，

按日升逾兩成一。

Ａ場方面則繼續造好，上證終於上返三千點關口，收報３００１點，升１４點或半巴仙。深

證收報９２１４點，升７９點或近１巴仙。兩市合共成交近６２１８億人仔。

大隻藍戰士方面，細摩今日唱淡大象（００００５），股價輕微回吐近１巴仙，報

６４﹒６５銀。生發發（００３８８）今日隨市回吐半巴仙，報２７６﹒８銀。ＱＱ

（００７００）今日曾失３５０蚊關口，收市前跌幅收窄並反彈，收市微升唔夠半巴仙報

３５４﹒４銀。中移動（００９４１）下星期公布５Ｇ計劃，刺激股價高收逾１巴仙，報

７１蚊。ＡＩＡ（０１２９９）今日彈起近１巴仙，報８２﹒７銀。



＊油價急急彈三桶油甩難，美金不再強金佬齊鼓掌＊



花旗國派出無人機喺中東巡視，點知畀波斯（伊朗）擊落，有傳侵侵（特朗普）更已經預備

出兵，但最後一刻取消決定，真係有驚無險啊！但油佬就因為局勢緊張而飛高高，中石化

（００３８６）升近１巴仙，報５﹒３４銀。中石油（００８５７）微漲近半巴仙，報４﹒３６

銀。中海油（００８８３）抽高近３巴仙，報１３﹒４８銀，係全場最勁嘅藍戰士。

另一方面，花旗國聯儲局開始吹下鴿風，強美金時代應該過去啦！人仔呢幾日抽返上去，資

金紛紛轉追黃金，隔晚現貨金急升逾２巴仙，就衝破１４００美金關口，連帶本土金股都一同上

揚，恆興黃金（０２３０３）漲逾１巴仙，報６﹒０２銀。山東黃金（０１７８７）飛起逾４巴

仙，報２１銀。神州黃金（０２０９９）升近４巴仙，報９﹒４５銀。招金（０１８１８）高收

不足半巴仙，報８﹒４４銀。紫金（０２８９９）衝高後回吐，收漲近半巴仙，報３﹒１９銀。



＊中電買貴嘢股價急急瀉，濠賭回下氣銀娛升唔起＊



中電（００００２）無啦啦發盈警，因為早前買咗間電廠，所以要進行商譽減值。有中環人

表示對佢出盈警表示意外，但諗返轉頭，佢用咁高溢價買返間廠返嚟，真係回唔回到本都未知，

所以缸友們都係出貨先講，今日急跌逾４巴仙，報８６﹒４銀，係跌幅最大嘅藍戰士，慘！其他

公用股都被中電拖落水，煤氣（００００３）走低逾半巴仙，報１７﹒５銀。電能

（００００６）微跌唔夠半巴仙，報５６﹒９銀。長建（０１０３８）回吐不足半巴仙，報６４

蚊。港燈（０２６３８）逆市高走１巴仙，報８﹒１銀。

連升三日嘅馬交佬今日都回下氣，有貨缸友食下胡先講。早前大行花期發表過報告，預料六

月賭收按年升２巴仙，對「六絕月」來講算唔算係好消息呢？銀娛（０００２７）回吐近２巴仙

，報５１﹒１５銀。新濠（００２００）跌近２巴仙，報１６﹒２８銀。澳博（００８８０）微

跌不足半巴仙，報８﹒７７銀。永利馬交（０１１２８）低收逾１巴仙，報１６﹒９４銀。金沙

（０１９２８）潛水近２巴仙，報３７﹒３銀。美高梅（０２２８２）跟跌逾１巴仙，報

１３﹒１６銀。



＊銷售數據差砵砵車跌趴，日清衝破頂維他奶被掟＊



神州汽車工業協會今日又有新數據，單計１至５月神州自家國產砵砵車銷售有逾３３３萬架

，按年縮水逾２３巴仙，佔乘用砵砵車銷售整體近四成，佔比較上年同期跣低逾４個百分點，一

眾砵砵車當然唔多開心。吉利（００１７５）撻低近２巴仙，報１３﹒１銀。東風

（００４８９）旗下「東風本田」年度純利跌近５巴仙，拖累股價跣低約２巴仙，報５﹒８７銀

。長汽（０２３３３）仆低近２巴仙，報５﹒５８銀。比亞迪（０１２１１）跣低近１巴仙，報

４７﹒２５銀。不過，廣汽（０２２３８）就因為攞到廣州市首批智能網聯砵砵車道路測試通知

書而鏟高，收高近逾５巴仙，報７﹒８９銀，係全場最勁嘅國貨佬！

魚缸連升四日之後，今日終於出現獲利盤，食品佬成為缸友避險「他屐」，日清

（０１４７５）高見過５﹒５３銀，再創歷史新高，埋單鏟高近５巴仙，報５﹒４４銀，仲要連

升三日累漲咗近１１巴仙，勁！之前有力撐嘅維他奶（００３４５）就曳曳，雖然噚日放榜，盈

利升近１９巴仙到６﹒９６億銀，但ＣＥＯ陸博濤都話中美貿易戰造成咗直接嘅負面影響，今日

唯有再被缸友追住掟，大劈近９巴仙，報３８﹒７５銀，最低見過３９﹒２銀，穿咗５０天線（

約４０﹒９９元）。統一（００２２０）都跣低近２巴仙，報８﹒３３銀。康師傅

（００３２２）就縮水近１巴仙，報１２﹒９銀。假期愉快，請請！



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