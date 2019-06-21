《真知灼見－溫灼培》英國保守黨黨魁選舉進入最後階段

《真知灼見》金價油價昨晚（２０日）大升，事緣美國一架軍方的無人機在霍爾木茲海峽遭

到伊朗軍方用地對空導彈擊落。伊朗聲稱無人機闖入了其領空，作間諜活動。而美方則稱其無人

機處於國際領空。誰是誰非難於辨別，但擔心區內局勢惡化一旦出現戰亂會影響中東石油出口，

刺激紐約期油價格昨晚大升２﹒８９美元或５﹒４％以５６﹒６５美元收市。而避險的黃金於今

早（２１日）亞洲市場更見突破１４００美元心理關位，而日圓匯價同時攀至接近１０７兌１美

元位置。幸好，美國總統特朗普對昨晚言論對事件嘗試淡化，指相信伊朗是錯誤地擊落無人機。

但就強調如機上有美軍機司，這樣情況將不一樣。建議大家繼續密切留意該區局勢變化以衡量對

環球金融市場的影響。



＊英鎊暫１﹒２５至１﹒２８美元上落＊



英國保守黨黨魁選舉進入了最後階段。在１０位角逐者中，經歷了多輪篩選後，現剩餘兩位

角逐者人，分別是黨魁大熱前外相約翰遜及現任外相候俊偉。在昨晚最後一輪初選中，約翰遜以

１６０票入圍，而候俊偉則以７７票入圍，第三位的環境大臣高文浩則以７５票落選。由於高文

浩的「脫歐」路向與候俊偉近似，兩人均主張在有協議下「脫歐」，所以倘將兩人票數相加，實

際上與約翰遜的票數並非相距太遠。下一輪投票將會是一個月後，投票的將不只是３１３位的英

國保守黨議員，而是全體的１２萬多的保守黨員。由於１２萬不算是一個少數目，筆者視這為一

個「小公投」，測試英國人實際是傾向「軟脫歐」還是「硬脫歐」。「硬脫歐派」的當然是以約

翰遜為代表，「軟脫歐派」則以候俊偉為代表。不論哪一方勝出，尤其如任何一方以大比數勝出

，屆時相信沒有一個政黨或國會議員不對這「小公投」的結果作參考。這正是筆者認為，於這次

保守黨黨魁選舉，對日後英國的「脫歐」方向極具指導性及不能忽視的原因。技術上料英鎊暫於

１﹒２５至１﹒２８美元間上落，等待下月黨魁選舉結果。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

