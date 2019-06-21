《環富通基金頻道２１日專訊》瑞士隆奧銀行集團首席投資策略師Ｓａｌｍａｎ
Ａｈｍｅｄ表示，美國聯儲局主席鮑威爾證實該局已打開寬鬆政策的大門，同時會將焦點落在疲
弱的通脹率上。此外，點陣圖實傾向「鴿派」。該行預期該局將於７月開始減息，若數據加劇轉
差，料減幅將會加大。
歐洲央行同時亦採取寬鬆政策，事實上，歐洲央行總裁德拉吉同時考慮減息量寬政策。該行
相信全球息率將維持受壓，直至通脹壓力回升時為止。（ｈｏ）
21/06/2019 11:52
【減息將至】瑞士隆奧料儲局７月開始減息，若數據轉差料減幅加大
《環富通基金頻道２１日專訊》瑞士隆奧銀行集團首席投資策略師Ｓａｌｍａｎ
Ａｈｍｅｄ表示，美國聯儲局主席鮑威爾證實該局已打開寬鬆政策的大門，同時會將焦點落在疲
弱的通脹率上。此外，點陣圖實傾向「鴿派」。該行預期該局將於７月開始減息，若數據加劇轉
差，料減幅將會加大。
歐洲央行同時亦採取寬鬆政策，事實上，歐洲央行總裁德拉吉同時考慮減息量寬政策。該行
相信全球息率將維持受壓，直至通脹壓力回升時為止。（ｈｏ）
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