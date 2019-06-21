【理財專題】長榮罷工航班受影響，旅遊保險怎樣包罷工相關項目？

《環富通基金頻道記者羅駿豪２１日報道》在台灣，長榮航空勞資雙方周四（２０日）談判

破裂，代表勞方的桃園市空服員職業工會宣布昨午４時發動罷工，至今已有約７０航班受影響，

佔長榮全日涉台航班９成，影響逾萬人，當地媒體估計公司單日就損失最少３億元新台幣（約

７７００萬元）。長榮航空表示，已立即成立緊急應變小組，並盡最大的努力全力動員，共同疏

運旅客，並盡一切所能降低對旅客的影響。

暑假臨近，長榮罷工，令我們再次意識到旅遊保險的重要，一旦受累，無論取消行程抑或受

到延誤，賠償如何？今次就讓大家一文睇哂旅遊保險包唔包。

一般而言，旅遊保險承保範圍都包括航空公司罷工，涉及的項目主要為受到延誤、更改行程

、取消行程和縮短行程。



＊行程延誤＊



顧名思義，任何令航班或車船起行時間受阻的損失，都會歸入這個項目，因此，保險條款絕

大部分都會列明可獲賠償的最低延誤時間，一般為５至６小時，一旦因受保理由而令航程起行的

受阻時間達要求，便會提供賠償，無須實報實銷。



＊更改行程＊



與行程延誤保障是攣生兄弟，一般保單條款會列明兩項保障只可選擇其中一項。更改行程一

般適合較嚴重的延誤個案，一旦受阻時間長，投保人或須入住酒店或購買額外航程。

值得留意，近月保險投訴局曾處理個案，當中投訴人採用同一路線的新機票不獲賠償，最終

當局亦裁定保險公司得直。根據保險投訴局已審理的投訴個案而言，「更改行程」代表需從原本

出發地點前往另一地點，再轉乘其他航班返港的交通支出始獲受理。

這項目須提供單據作賠償，實報實銷。



＊取消行程＊



若因個別原因須取消原有行程計劃，例如自已、親屬或同行朋友患重病或身故，須出席法庭

作證等，都可向保險公司索賠，這項目須提供單據作賠償，實報實銷。

對於航空公司工業行動或罷工，部分保險公司條款列明須發生於起行前一段時間內，例如一

星期。



＊縮短行程＊



與「取消行程」相似，若因個別原因須臨時提前結束行程，例如自已、親屬或同行朋友突患

重病或身故，當地發生暴亂，航空公司工業行動等，都可向保險公司索賠不可退回的預繳費用，

如演唱會門票或機票住宿等，以及提早回港的額外開支。這項目須提供單據作賠償，實報實銷。

須留意的是，所有保險保的都只會是未知的風險，因此只可在事件未發生前投保才可獲保障

及賠償。若你早已買了長榮機票到台灣，卻今天仍未買旅遊保險，所有上述損失需閣下自理。罷

工難測，旅遊保險還是盡早購買吧！



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

