《投資領域－譚家駿》投資亞太股市，中印大不同

《投資領域》中國與美國的貿易衝突繼續成為環球市場的主要焦點，雙方早前態度強硬，導

致投資氣氛惡化，但近日形勢又趨樂觀，美國總統特朗普和中國國家主席習近平電話通話後，決

定於６月底２０國集團（Ｇ２０）峰會期間會面，環球股市均見上揚。

顯而易見，對全球宏觀經濟分析和「由上而下」的觀點非常敏感，對於我們的投資方式和目

標，可說是既有影響，又不會有影響。

首先，作為「由下而上」的投資者，我們對宏觀經濟的討論看似完全無關痛癢，但這些觀點

有時卻為了解個別公司估值提供實用框架。洞悉大局無疑對實施和執行有重大助益，因為投資往

往涉及「由上而下」的綜合思維，同時結合分析個別公司的「由下而上」的投資。

例如是在投資亞太區股市時，中國與印度之間的差異，值得我們深思。中國以其「由上而下

」管理經濟的方式受到推祟，但就印度而言，把中國的情況反過來說也言之成理。



＊中印之分，上下之別＊



一般而言，當投資者買入印度股票，並非是因為當地政府，而是看準了企業管治水平。而中

國則恰好相反，相對而言，我們這些「由下而上」的投資者是持有較多的印度公司投資，印度所

佔比重亦一般較高，這從以下數據可找出原因。

如果從中國和印度的主要股票範疇中篩選出市值超過１億美元，已動用資本回報率為１０％

及每股平均盈利在過去五年增長逾１０％的公司，便會發現符合資格的印度公司是中國的１倍。

若按佔整體上市公司的比例而言，印度和中國分別為１２％及９％，兩者的差距則顯著收窄。

固然，上述比較並無包括回報普遍較高，而且至少擁有另外１０００多家公司的離岸市場（

包括港股）但其中有多少真正是屬於中國公司？這亦是我們覺得沒必要跟隨指數的另一個原因。

至於近期的投資策略上，我們新購入的三項持倉均是與科技相關，特別是與智能手機有關的

公司，事實上，這三家公司都是製造商，只是因為市場對智能手機、增長及特別是蘋果手機遊戲

業務有濃厚興趣，以至被評為科技公司。

現時智能手機所面對的問題可說是人盡皆知，主要是市場飽和及缺乏創新等。然而，相對上

述公司在製造業務上所擁有的優勢，目前估值已經顯得合適。畢竟市場即將進入令所有人雀躍不

已的５Ｇ網絡世界，這種熱情肯定會推動巨大的產品升級周期。



＊５Ｇ帶動產品升級周期＊



這三家公司的財政狀況穩健，派息率可觀，往績亦良好：

一家在香港上市、業務最集中的公司，其業務幾乎全集中於智能手機的聲學和觸控反饋技術

上，股價和估值預測較高位已大幅下調；一家是在台灣上市的公司，專門生產高端光學鏡頭，蘋

果公司過去佔其銷售額５０％，可直接受惠將出現由５Ｇ技術引發的產品升級周期；餘下的一家

亦是香港上市公司，業務包括半導體封裝設備製造、表面貼裝技術（ＳＭＴ）等，工業應用和汽

車行業等領域亦可成為新的增長途徑。

總結而言，近期我們的投資配置並無作出重大改變，只是適度增持若干早前表現疲弱的科技

股和中國公司，我們將逐一根據各家公司的情況，繼續投資於增長股，並聚焦於資本保障和絕對

回報。《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

