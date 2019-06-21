《基金之道－龐寶林》「五窮六絕七翻身」

《基金之道》「五窮」已出現，全球股市回落頗多，國內股市年內升幅已縮窄逾半。中美貿

易戰伸延至科技範圍，美國欲利用華為逼使中國讓步，事態發展頗為不妙，投資者必然較審慎，

預料中美雙方於６月份達成協議頗為困難，短期股市因而有機會於６月份觸底。

因貿易戰風險加劇、歐洲經濟疲軟、英國脫歐等多項因素尚未明朗，投資者對避險資產的需

求在過去幾周積累達至高峰，黃金及債券成為投資者避險的首選，美元進一步走高至兩年高位，

資金紛紛流入債券市場，美債收益率再次倒掛，美國十年期國債孳息率跌穿２厘。市場或進一步

波動，投資者需提高警惕準備靈活投資策略，分散化仍是組合管理的重要原則。

五窮六絕之後，市場似乎有機會再七月份翻身，因美國減息預期升溫，雖然今次會議未有減

息，但聯儲局聲明刪除了自今年１月開始使用的「保持耐性」措詞，今次會議對現時減息的支持

不多，但利率期貨顯示市場預期７月減息的機會達１００％，市場亦預計聯儲局今年減息２次，

利好股市穩固。

近日人民幣匯率創下年內低位，不利中港股市估值及導致資金流出，ＭＳＣＩ新興市場指數

５月加入Ａ股第一階段調整，第二階段調整日期為８月份；富時羅素指數也在６月份納入Ａ股新

名單，增加Ａ股權重至２０％，合計１０９７隻股票，其中包括２９２隻大盤股及８０５隻中小

盤股，將於６月２１日收市後生效，但未知外資會否先行推低國內股市及伺機購入。若Ａ股剛好

籍６月中美在Ｇ２０峰會談判傳出壞消息而下跌至低位時，預計外資有機會再度流入國內股市。

內地５月份通脹按年升２﹒７％，同期社會消費品零售總額按年增加８﹒６％，好過市場預

期；但工業增加值僅增加５％，創超過１７年最低；首五個月全國固定資產投資按年增加

５﹒６％，亦差過市場預期。因擔憂貿易戰情況惡化，一眾外資企業廠商撤離中國，轉向泰國、

馬來西亞及越南等東南亞國家，其中泰國基本面相對穩健，有機會未來受惠於中美貿易摩擦。

全球央行似乎都釋放或正在實踐鴿派態度，印度央行今年內第三次減息，澳洲聯儲減息２５

個基點至歷史最低水準，是２０１６年８月來首次減息。現時中美貿易戰不斷升級，即使兩國領

袖將於６月底會面，市場對此卻不樂觀。預料特朗普繼續利用貿易戰進逼中國，繼而從中獲得利

好美國的條件，再於第四季接受其可接受的方案以便尋求連任。市場因美國減息預期等消息可能

出現反彈，但反彈後料再次回落，６月份股市短期低位可能將出現，第三季股市則可能緩慢地和

反覆地反彈。《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

