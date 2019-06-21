港股獲利回吐結束四連漲，收２８４７３跌７６點失守五十、百天線

《經濟通通訊社２１日專訊》隨著市場預期聯儲局最早將於下月減息，加上油價飆升帶動能

源股走高，隔晚（２０日）美股三大指數向上，標指更創下收市新高。港股今早跟隨美股，以全

日最高位輕微高開３１點報２８５８１，未幾重磅股顯著獲利回吐，加上中電（００００２）罕

有發盈警急挫，港股隨即反覆回落，最多曾跌１９１點，低見２８３５９點。

尾段港股繼續反覆向下，最終恆指收報２８４７３，跌７６點或０﹒２７％，結束四連升累

漲１４３２點的走勢，亦失守５０天線（約２８４７９點）及百天線（約２８５２０點）。主板

成交１１８５﹒７４億元，增加逾２１％。

國企指數報１０９２１點，跌不足１點或０﹒０１％。

Ａ股方面，上證收報３００１點，升１４點或０﹒５％，重上三千關。深成指收報

９２１４，升７９點或０﹒８７％。兩市成交６２１８億元人民幣。

重磅股個別發展，港交所（００３８８）收跌０﹒５％，報２７６﹒８元；騰訊

（００７００）市場總監廖侃上日指，旗下「食雞」手遊《和平精英》自５月初公測上架至今，

每日活躍用戶已超過５０００萬人，消息帶動微升０﹒１１％，報３５４﹒４元；中移動

（００９４１）將於下周二（２５日）正式發布「５Ｇ＋計劃」，該股收漲１﹒０７％，報

７１元；友邦（０１２９９）亦升０﹒７９％，報８２﹒７元。



＊油價急升三桶油反彈，中電罕有發盈警領跌藍籌＊



伊朗擊落一架美國軍用無人機，市場擔心美伊會發生軍事衝突，油價隔晚飆升逾５％。中海

油（００８８３）走高２﹒５９％，報１３﹒４８元，是表現最佳藍籌。中海油服

（０２８８３）漲２﹒１８％，報７﹒５元；中石化（００３８６）升０﹒７５％，報５﹒３４

元；中石油（００８５７）就微升０﹒４６％，報４﹒３６元。

中電上日收市後發盈警，料今年中期會錄得虧損，主要因為對Ｅｎｅｒｇｙ

Ａｕｓｔｒａｌｉａ零售業務所佔的商譽進行減值，大約為６０億元至７０億元，最終走低

４﹒２７％，報８６﹒４元，是表現最差藍籌。其他公用股普遍向下，領展（００８２３）跟跌

１﹒０８％，報９６﹒１元；煤氣（００００３）走低０﹒６８％，報１７﹒５元；長建

（０１０３８）亦軟０﹒１６％，報６４元。

美國聯儲局上日暗示最早將於下月減息，以提振經濟增長，引發美元大跌，金價隔晚飆升至

近六年高位，金礦股今日有追捧。山東黃金（０１７８７）急升４﹒２２％，報２１元；中國黃

金（０２０９９）漲３﹒９６％，報９﹒４５元；紫金（０２８９９）微升０﹒３１％，報

３﹒１９元；招金（０１８１８）亦微漲０﹒２４％，報８﹒４４元。



＊廣汽一支獨秀領漲國指股，本地銀行遭大摩唱淡＊



中國汽車工業協會今日公布數據，今年１至５月，國內品牌乘用車共銷售３３３﹒４６萬輛

，按年跌２３﹒３５％，佔乘用車總銷量３９﹒７％，佔有率比上年同期少４﹒２４個百分點，

故汽車股普遍受壓。吉利（００１７５）走低１﹒８％，報１３﹒１元；東風（００４８９）跌

１﹒５９％，報５﹒８７元；長汽（０２３３３）同樣跌１﹒５９％，報５﹒５８元；廣汽

（０２２３８）則獲廣州市首批智能網聯汽車道路的測試通知書，全日急升５﹒４８％，報

﹒８９元，為升幅最大國指股。

多隻本地銀行股遭大摩唱淡，當中恆生（０００１１）、匯控（００００５）、中銀

（０２３８８）由增持下調至中性評級。目標被大削逾一成四至２１０元的恆生挫２﹒２９％，

報１９６元；匯控亦被削至７０元，收跌０﹒８４％，報６４﹒６５元；中銀目標價由３９元下

調至３３元，全日跌１﹒９２％，報３０﹒６元；渣打（０２８８８）軟０﹒９３％，報

６９﹒６元。

中證監就修改《上市公司重大資產重組管理辦法》向社會公開徵求意見，主要內容包括擬取

消重組上市認定標準中的「淨利潤」指標，以及開放創業板重組上市，中資券商股今日就個別發

展，廣發証券（０１７７６）跟跌１﹒２８％，報９﹒２６元；中信建投（０６０６６）亦跌

１﹒１４％，報６﹒０８元；國泰君安（０２６１１）逆市升０﹒５８％，報１３﹒８８元；海

通證券（０６８３７）微漲０﹒１１％，報８﹒８元。華泰六八八六（０６８８６）軟

０﹒２９％，報１３﹒６４元，惟全周仍累升近一成八。（ａｌ）

