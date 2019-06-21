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即市新聞

21/06/2019 16:11

港股獲利回吐結束四連漲，收２８４７３跌７６點失守五十、百天線

　　《經濟通通訊社２１日專訊》隨著市場預期聯儲局最早將於下月減息，加上油價飆升帶動能
源股走高，隔晚（２０日）美股三大指數向上，標指更創下收市新高。港股今早跟隨美股，以全
日最高位輕微高開３１點報２８５８１，未幾重磅股顯著獲利回吐，加上中電（００００２）罕
有發盈警急挫，港股隨即反覆回落，最多曾跌１９１點，低見２８３５９點。
　　尾段港股繼續反覆向下，最終恆指收報２８４７３，跌７６點或０﹒２７％，結束四連升累
漲１４３２點的走勢，亦失守５０天線（約２８４７９點）及百天線（約２８５２０點）。主板
成交１１８５﹒７４億元，增加逾２１％。
　　國企指數報１０９２１點，跌不足１點或０﹒０１％。
　　Ａ股方面，上證收報３００１點，升１４點或０﹒５％，重上三千關。深成指收報
９２１４，升７９點或０﹒８７％。兩市成交６２１８億元人民幣。
　　重磅股個別發展，港交所（００３８８）收跌０﹒５％，報２７６﹒８元；騰訊
（００７００）市場總監廖侃上日指，旗下「食雞」手遊《和平精英》自５月初公測上架至今，
每日活躍用戶已超過５０００萬人，消息帶動微升０﹒１１％，報３５４﹒４元；中移動
（００９４１）將於下周二（２５日）正式發布「５Ｇ＋計劃」，該股收漲１﹒０７％，報
７１元；友邦（０１２９９）亦升０﹒７９％，報８２﹒７元。

＊油價急升三桶油反彈，中電罕有發盈警領跌藍籌＊

　　伊朗擊落一架美國軍用無人機，市場擔心美伊會發生軍事衝突，油價隔晚飆升逾５％。中海
油（００８８３）走高２﹒５９％，報１３﹒４８元，是表現最佳藍籌。中海油服
（０２８８３）漲２﹒１８％，報７﹒５元；中石化（００３８６）升０﹒７５％，報５﹒３４
元；中石油（００８５７）就微升０﹒４６％，報４﹒３６元。
　　中電上日收市後發盈警，料今年中期會錄得虧損，主要因為對Ｅｎｅｒｇｙ　
Ａｕｓｔｒａｌｉａ零售業務所佔的商譽進行減值，大約為６０億元至７０億元，最終走低
４﹒２７％，報８６﹒４元，是表現最差藍籌。其他公用股普遍向下，領展（００８２３）跟跌
１﹒０８％，報９６﹒１元；煤氣（００００３）走低０﹒６８％，報１７﹒５元；長建
（０１０３８）亦軟０﹒１６％，報６４元。
　　美國聯儲局上日暗示最早將於下月減息，以提振經濟增長，引發美元大跌，金價隔晚飆升至
近六年高位，金礦股今日有追捧。山東黃金（０１７８７）急升４﹒２２％，報２１元；中國黃
金（０２０９９）漲３﹒９６％，報９﹒４５元；紫金（０２８９９）微升０﹒３１％，報
３﹒１９元；招金（０１８１８）亦微漲０﹒２４％，報８﹒４４元。

＊廣汽一支獨秀領漲國指股，本地銀行遭大摩唱淡＊

　　中國汽車工業協會今日公布數據，今年１至５月，國內品牌乘用車共銷售３３３﹒４６萬輛
，按年跌２３﹒３５％，佔乘用車總銷量３９﹒７％，佔有率比上年同期少４﹒２４個百分點，
故汽車股普遍受壓。吉利（００１７５）走低１﹒８％，報１３﹒１元；東風（００４８９）跌
１﹒５９％，報５﹒８７元；長汽（０２３３３）同樣跌１﹒５９％，報５﹒５８元；廣汽
（０２２３８）則獲廣州市首批智能網聯汽車道路的測試通知書，全日急升５﹒４８％，報
﹒８９元，為升幅最大國指股。
　　多隻本地銀行股遭大摩唱淡，當中恆生（０００１１）、匯控（００００５）、中銀
（０２３８８）由增持下調至中性評級。目標被大削逾一成四至２１０元的恆生挫２﹒２９％，
報１９６元；匯控亦被削至７０元，收跌０﹒８４％，報６４﹒６５元；中銀目標價由３９元下
調至３３元，全日跌１﹒９２％，報３０﹒６元；渣打（０２８８８）軟０﹒９３％，報
６９﹒６元。
　　中證監就修改《上市公司重大資產重組管理辦法》向社會公開徵求意見，主要內容包括擬取
消重組上市認定標準中的「淨利潤」指標，以及開放創業板重組上市，中資券商股今日就個別發
展，廣發証券（０１７７６）跟跌１﹒２８％，報９﹒２６元；中信建投（０６０６６）亦跌
１﹒１４％，報６﹒０８元；國泰君安（０２６１１）逆市升０﹒５８％，報１３﹒８８元；海
通證券（０６８３７）微漲０﹒１１％，報８﹒８元。華泰六八八六（０６８８６）軟
０﹒２９％，報１３﹒６４元，惟全周仍累升近一成八。（ａｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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