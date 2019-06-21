《經濟通通訊社２１日專訊》午後有大批示威者佔據灣仔稅務大樓大堂，阻塞大樓出入口，
但留有一扇玻璃門供大樓內的人員離開。
另有部分人士以鐵馬、水馬和雪糕筒等雜物，堵塞稅務大樓對開的告士打道行車線。
（ｈｍ）（ｚｚ）
21/06/2019 15:05
【移交逃犯】有示威者佔稅務大樓大堂，並堵塞對開告士打道行車線
《經濟通通訊社２１日專訊》午後有大批示威者佔據灣仔稅務大樓大堂，阻塞大樓出入口，
但留有一扇玻璃門供大樓內的人員離開。
另有部分人士以鐵馬、水馬和雪糕筒等雜物，堵塞稅務大樓對開的告士打道行車線。
（ｈｍ）（ｚｚ）
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