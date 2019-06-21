《經濟通通訊社２１日專訊》民建聯立法會議員蔣麗芸今日在接受電視台訪問時表示，政府
加強宣傳後可考慮重推《逃犯條例》修訂。她指，政府可以稍遲１、２個月，以政府人力物力宣
傳，盡量解釋清楚。
民建聯下午就此回應指，蔣麗芸已表明今早言論，只屬個人意見，並沒有在黨內討論。重申
該黨理解和尊重特首作出暫緩修例的決定，鑑於社會對修例意見分歧，認同政府未就重啟修例定
下時間表的做法，並認為只有在公眾充分了解，並取得共識後，才考慮下一階段工作。（ｃｗ）
（ｚｚ）
21/06/2019 15:03
【移交逃犯】民建聯回應蔣麗芸言論：蔣已表明重推修例屬個人意見
《經濟通通訊社２１日專訊》民建聯立法會議員蔣麗芸今日在接受電視台訪問時表示，政府
加強宣傳後可考慮重推《逃犯條例》修訂。她指，政府可以稍遲１、２個月，以政府人力物力宣
傳，盡量解釋清楚。
民建聯下午就此回應指，蔣麗芸已表明今早言論，只屬個人意見，並沒有在黨內討論。重申
該黨理解和尊重特首作出暫緩修例的決定，鑑於社會對修例意見分歧，認同政府未就重啟修例定
下時間表的做法，並認為只有在公眾充分了解，並取得共識後，才考慮下一階段工作。（ｃｗ）
（ｚｚ）
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