【移交逃犯】中槍示威者現身解說：探頭出傘外即遭擊中臉部而暈倒

《經濟通通訊社２１日專訊》上周三（１２日）由反修例集會演變成的大型警民衝突，警方

使用催淚彈、布袋彈及橡膠子彈驅散示威者，共８１名示威者受傷送院，其中有一名中學生面部

中槍，網上更流傳出其中槍後吐血的影片，更一度有消息指他已離世。本地媒體《傳真社》今日

刊出與該名中學生的訪問，澄清他並未離世。

該名中學生在訪問中表示，當日下午５時許，在接近解放軍駐港部隊大廈一邊的草叢位置逗

留，當時因憂慮被催淚彈、橡膠子彈或布袋彈射中，就打開雨傘保護自己，但一不小心探頭出去

，就被子彈擊中左眼和鼻之間位置，隨即暈倒在地上。

他強調，自己在中彈前，只是站在原地，並沒有向前後左右移動或大呼大叫，與警方距離相

隔了３條行車線，而群眾及警方前面都架有鐵馬，警方開槍前並未見他們舉旗警示，質疑警方沒

有需要使用這種程度的武力，而且是瞄向示威者的頭部，直斥「好離譜」。

他又澄清，當時自己並非因內傷而吐血，只是鼻血倒流要用口呼吸，並將口腔內的血液吐出

來，送院後經醫生診斷為鼻樑骨折及肩膊軟組織受傷，毋須留院。

《傳真社》比對多段由市民提供及網上直播的影片，推算該學生中槍時間為５時１２分至５

時３１分間，當日下午５時１２分至３１分，警方在該位置以防暴槍向人群發射最少２１槍，包

括４枚催淚彈、６發橡膠子彈及１１發胡椒彈，其中４次催淚彈均以接近水平角度射向人群。而

根據催淚彈使用守則，警員以槍發射催淚彈可向天或向地發射，並應在戶外空曠地方施放，避免

拋入室內，令人窒息。（ｃｗ）（ｚｚ）

