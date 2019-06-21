《經濟通通訊社２１日專訊》警務處警察公共關係科發新聞稿表示，因警察總部被包圍及道
路被阻塞，截至今日下午３時３５分，灣仔分區共有２８個９９９求助未能即時處理。
警務處表示，警方需要調派其他資源跟進，灣仔分區服務因此出現延誤，呼籲示威人士盡快
離開，令９９９求助服務得以回復正常。
本社翻查地圖，中區警署距灣仔警署最近，約２公里，其次為西區警署，距離約為３公里。
（ｃｗ）（ｚｚ）
21/06/2019 17:56
【移交逃犯】警方指灣仔警署有２８個９９９求助未能即時處理
《經濟通通訊社２１日專訊》警務處警察公共關係科發新聞稿表示，因警察總部被包圍及道
路被阻塞，截至今日下午３時３５分，灣仔分區共有２８個９９９求助未能即時處理。
警務處表示，警方需要調派其他資源跟進，灣仔分區服務因此出現延誤，呼籲示威人士盡快
離開，令９９９求助服務得以回復正常。
本社翻查地圖，中區警署距灣仔警署最近，約２公里，其次為西區警署，距離約為３公里。
（ｃｗ）（ｚｚ）
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