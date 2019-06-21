【移交逃犯】民主派呼籲林鄭回應市民訴求，並向北京提重啟政改

《經濟通通訊社２１日專訊》今天民間發起不合作運動，大批市民包圍警察總部。民主派議

會陣線毛孟靜回應民間今日的行動時，再次呼籲特首林鄭月娥回應市民合理訴求。她指市民已不

期望林鄭月娥會下台，他們現時的訴求都是林鄭能力範圍內的。毛孟靜又呼籲林鄭月娥向北京重

提政改方案，並指這是根本上解決政治制度危機的可行出路。

民主黨尹兆堅呼籲林鄭月娥回應市民訴求，勿用「鴕鳥」政策躲避，逃避問題只會令政府機

關繼續停擺。（ｈｍ）（ｚｚ）

