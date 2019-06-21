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21/06/2019 18:35

【移交逃犯】尹兆堅勸各黨合力尋找處理陳同佳案之法

　　《經濟通通訊社２１日專訊》保安局今日回覆立法會秘書處，表示不建議採納公民黨楊岳橋
提出的以域外法權方式處理陳同佳案。民主黨尹兆堅勸各黨各派應盡最大努力，共同合力尋求解
決陳同佳案的方法。尹兆堅表示不介意方案由何方提出，各方都應該拋開政治包袱，還死者一個
公道。
　　他指現時並非提出一條全新的法例，是參考英國的司法管轄權條例提出類似的法例修補。如
立法會主席梁君彥及建制派議員願意配合，能在一日內通過方案。（ｈｍ）（ｚｚ）

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