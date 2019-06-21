【移交逃犯】陳志全動議調查立會秘書長陳維安瀆職，待梁君彥回覆

《經濟通通訊社２１日專訊》人民力量陳志全提出動議暫停秘書處處長陳維安的職務，並成

立紀律調查委員會調查陳維安的瀆職行為，正等待立法會主席梁君彥的答覆，決定會否在大會中

討論該動議。

陳志全指陳維安濫用其職權，採用傳聞式表決，使涂謹申主持的法案委員會遭取消，引起了

修訂《逃犯條例》的風波。（ｈｍ）（ｚｚ）

