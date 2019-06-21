【移交逃犯】警方指灣仔警署有４３個求助未能即時處理

《經濟通通訊社２１日專訊》警務處警察公共關係科發新聞稿表示，因警察總部被包圍及道

路被阻塞，截至今日下午５時３０分，灣仔分區共有４３個９９９求助未能即時處理。

警務處表示，警方需要調派其他資源跟進，灣仔分區服務因此出現延誤，呼籲示威人士盡快

離開，令９９９求助服務得以回復正常。

本社翻查地圖，中區警署距灣仔警署最近，距離約２公里，其次為西區警署，距離約為３公

里。

「如遇緊急事故，可直撥消防處救護車調派中心電話：２７３５３３５５要求緊急救護服務

。」（ｃｗ）（ｚｚ）

