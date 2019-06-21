《經濟通通訊社２１日專訊》議會陣線毛孟靜表示獲財委會主席陳健波的邀請，於星期一
（２４日）商討財委會接下來的議程安排。
毛孟靜呼籲政府應先回應社會上的問題，再討論民生議題，否則面對市民的憤怒，財委會不
能獨善其身，只能繼續停擺。她又表示民主派願意與陳健波商討，不過會內部先制定議程表，再
與陳健波商討。（ｈｍ）（ｚｚ）
21/06/2019 19:36
【香港政情】陳健波邀請民主派議員商討財委會議程
《經濟通通訊社２１日專訊》議會陣線毛孟靜表示獲財委會主席陳健波的邀請，於星期一
（２４日）商討財委會接下來的議程安排。
毛孟靜呼籲政府應先回應社會上的問題，再討論民生議題，否則面對市民的憤怒，財委會不
能獨善其身，只能繼續停擺。她又表示民主派願意與陳健波商討，不過會內部先制定議程表，再
與陳健波商討。（ｈｍ）（ｚｚ）
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