【移交逃犯】立法會示威區有近千人集會，不滿政府沒有回應訴求

《經濟通通訊社２１日專訊》大專學界和網民不滿政府未有在限期前回應完全撤回修訂《逃

犯條例》、撤銷暴動定性等訴求，發起升級行動，呼籲市民今日三罷，並在今早７時包圍金鐘政

府總部。

現時立法會示威區有近千人集會，亦有不少市民聚集在添馬公園草地，有團體在凌晨起已到

特首辦外留守。警方已封鎖添華道並架起鐵馬，特首辦內至少有１２輛衝鋒車戒備。（ｃｗ）

（ｚｚ）

