《經濟通通訊社２１日專訊》大專學界和網民不滿政府未有在限期前回應完全撤回修訂《逃
犯條例》、撤銷暴動定性等訴求，發起升級行動。至今早約１１時，有示威者衝出馬路，現時已
佔據添美道及夏愨道雙線，他們高呼「撤回」的口號，並讓路給仍在馬路上的車輛離開。
（ｃｗ）（ｚｚ）
21/06/2019 11:12
【移交逃犯】示威者佔據添美道及夏愨道雙線
《經濟通通訊社２１日專訊》大專學界和網民不滿政府未有在限期前回應完全撤回修訂《逃
犯條例》、撤銷暴動定性等訴求，發起升級行動。至今早約１１時，有示威者衝出馬路，現時已
佔據添美道及夏愨道雙線，他們高呼「撤回」的口號，並讓路給仍在馬路上的車輛離開。
（ｃｗ）（ｚｚ）
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