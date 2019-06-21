【移交逃犯】示威者佔據添美道及夏愨道雙線

《經濟通通訊社２１日專訊》大專學界和網民不滿政府未有在限期前回應完全撤回修訂《逃

犯條例》、撤銷暴動定性等訴求，發起升級行動。至今早約１１時，有示威者衝出馬路，現時已

佔據添美道及夏愨道雙線，他們高呼「撤回」的口號，並讓路給仍在馬路上的車輛離開。

（ｃｗ）（ｚｚ）

