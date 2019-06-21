《經濟通通訊社２１日專訊》大專學界和網民不滿政府未有在限期前回應完全撤回修訂《逃
犯條例》、撤銷暴動定性等訴求，發起升級行動。至今早約１１時，有示威者衝出馬路，現時已
佔據添美道及夏愨道雙線。有人呼籲包圍警察總部，大部分示威者一同前往。
現場有數百名示威者在警察總部聚集，警方架起鐵馬，及有軍裝警員駐守。在場的香港眾志
秘書長黃之鋒呼籲示威者繼續包圍警總，警總外的一段軍器廠街路段及天橋位置已被示威者佔據
。黃之鋒要求盧偉聰現身與示威者對話，以及撤回「暴動」定性等。（ｃｗ）（ｚｚ）
21/06/2019 11:40
【移交逃犯】大部分示威者已到達警總，黃之鋒促盧偉聰面對群眾
《經濟通通訊社２１日專訊》大專學界和網民不滿政府未有在限期前回應完全撤回修訂《逃
犯條例》、撤銷暴動定性等訴求，發起升級行動。至今早約１１時，有示威者衝出馬路，現時已
佔據添美道及夏愨道雙線。有人呼籲包圍警察總部，大部分示威者一同前往。
現場有數百名示威者在警察總部聚集，警方架起鐵馬，及有軍裝警員駐守。在場的香港眾志
秘書長黃之鋒呼籲示威者繼續包圍警總，警總外的一段軍器廠街路段及天橋位置已被示威者佔據
。黃之鋒要求盧偉聰現身與示威者對話，以及撤回「暴動」定性等。（ｃｗ）（ｚｚ）
|FOCUS21/06/2019
【FOCUS】無人機引發油價飆升 為「減息大計」侵侵要忍?
|國際動態21/06/2019
美報復印度 削專才工作簽證配額
|FOCUS20/06/2019
【FOCUS】許願需謹慎 黃金值期待
|生財有道20/06/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：美國7月減息機會大
|中國故事20/06/2019
【上海特寫】「定時定點」收垃圾 居民需時適應 企業力尋商機
|剖析天下20/06/2019
【西雅圖直擊】港人移民美國故事
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰