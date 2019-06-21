【移交逃犯】大部分示威者已到達警總，黃之鋒促盧偉聰面對群眾

《經濟通通訊社２１日專訊》大專學界和網民不滿政府未有在限期前回應完全撤回修訂《逃

犯條例》、撤銷暴動定性等訴求，發起升級行動。至今早約１１時，有示威者衝出馬路，現時已

佔據添美道及夏愨道雙線。有人呼籲包圍警察總部，大部分示威者一同前往。

現場有數百名示威者在警察總部聚集，警方架起鐵馬，及有軍裝警員駐守。在場的香港眾志

秘書長黃之鋒呼籲示威者繼續包圍警總，警總外的一段軍器廠街路段及天橋位置已被示威者佔據

。黃之鋒要求盧偉聰現身與示威者對話，以及撤回「暴動」定性等。（ｃｗ）（ｚｚ）

