【香港政情】立法會財委會會議今日取消

《經濟通通訊社２１日專訊》立法會秘書處發通告指，由於立法會綜合大樓外有大量群眾聚

集，大樓停車場入口已被阻塞，並考慮到委員及其他人士，包括職員、記者及已登記旁聽會議的

公眾人士的安全後，財務委員會主席陳健波決定取消，原訂於下午４時１５分舉行的財務委員會

會議。

秘書處已就此於今天中午透過傳呼訊息通知各財務委員會委員。（ｈｍ）（ｚｚ）

