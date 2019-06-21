《經濟通通訊社２１日專訊》警方呼籲堵塞夏愨道馬路及包圍警察總部的示威者和平散去，
以免影響市民出入及警方的緊急服務。
警察公共關係科高級警司余鎧均表示，警方尊重示威者和平表示訴求的權利，將派談判組人
員協助現場人士離開，又強調並非清場行動。（ｈｍ）（ｚｚ）
21/06/2019 12:29
【移交逃犯】警方派出談判專家，籲堵塞夏愨道及警總的示威者離開
《經濟通通訊社２１日專訊》警方呼籲堵塞夏愨道馬路及包圍警察總部的示威者和平散去，
以免影響市民出入及警方的緊急服務。
警察公共關係科高級警司余鎧均表示，警方尊重示威者和平表示訴求的權利，將派談判組人
員協助現場人士離開，又強調並非清場行動。（ｈｍ）（ｚｚ）
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