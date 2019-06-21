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21/06/2019 12:53

【移交逃犯】立法會公布下午所有會議取消，２時起暫停公眾服務

　　《經濟通通訊社２１日專訊》立法會秘書處公布，由於金鐘一帶有大量人群聚集，夏愨道被
堵塞導至交通受阻，立法會下午所有會議已取消。
　　秘書處又指，立法會行政管理委員會已同意，立法會的所有公眾服務（包括教育導賞團、公
共申訴辦事處的服務，以及立法會圖書館、檔案館及兒童學習室的參觀活動）將由今天下午２時
起暫停，直至另行通知。（ｃｗ）（ｚｚ）

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