【移交逃犯】立法會公布下午所有會議取消，２時起暫停公眾服務

《經濟通通訊社２１日專訊》立法會秘書處公布，由於金鐘一帶有大量人群聚集，夏愨道被

堵塞導至交通受阻，立法會下午所有會議已取消。

秘書處又指，立法會行政管理委員會已同意，立法會的所有公眾服務（包括教育導賞團、公

共申訴辦事處的服務，以及立法會圖書館、檔案館及兒童學習室的參觀活動）將由今天下午２時

起暫停，直至另行通知。（ｃｗ）（ｚｚ）

