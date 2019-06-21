《經濟通通訊社２１日專訊》大批示威者現時包圍灣仔警察總部，亦有不少年示威者在灣仔
稅務大樓外聚集。有在場示威者呼籲民眾下午２時半到中環下亞厘畢道律政中心外示威。
（ｆｗ）（ｚｚ）
21/06/2019 13:59
【移交逃犯】示威者擬於下午２時半到律政司辦公地點外示威
《經濟通通訊社２１日專訊》大批示威者現時包圍灣仔警察總部，亦有不少年示威者在灣仔
稅務大樓外聚集。有在場示威者呼籲民眾下午２時半到中環下亞厘畢道律政中心外示威。
（ｆｗ）（ｚｚ）
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