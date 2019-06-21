《品中資－羅國森》Ｇ２０版的習特市

《品中資》大約一個多月前，當美國總統特朗普突然宣布，馬上要向總值２０００億美元的

中國進口商品加徵２５％關稅時，市場為之錯愕。環球股市的樂觀氣氛急轉直下，結束第一季以

來的升市。

當時我在本欄寫過一篇品評，題為《習特市驚嚇市》。無他，現在的股市已經變成「習特市

」，也是一個「驚嚇市」，後市變化完全取決於中美兩國元首的「一念之差」，即是想有協議，

還是沒有協議。

正如我所說，中美的談判團隊花了近半年時間，進行了１１輪高級別磋商，雙方花了龐大的

人力物力去談判，難道就不想談出一份雙方都可以接受的協議出來嗎？這個我是不相信的。

經過最近個多月以來的變化，我更加肯定，雙方都不想談判破裂，因為美國進一步向餘下

３０００億美元中國進口商品加徵２５％關稅，絕對是兩敗俱傷的事。再者，現在的環球經濟，

已經是我中有你，你中有我。用中國的說法是，合則兩利，分則兩傷。

所以，大家表面上是放棄談判，其實，私底下雙方仍然密切接觸，找一個更好的時機，重新

談判。而這個時機，就是傳聞已久，下星期在日本大阪舉行的Ｇ２０領導人峰會。



＊習特「再會」港股反彈千點＊



本周初，特朗普宣布，與習近平主席通了一次「美好」的電話，大家決定在Ｇ２０峰會時再

見面，而且，雙方的談判團隊也會在他們見面前展開談判。這個消息一出，環球股市十分振奮，

港股在過去兩日就已經急彈逾千點。這不是典型的「習特市」嗎？

早前特朗普不斷揚言，要跟中國達成一個對美國最好的協議，否則寧願沒有協議。又說，跟

習近平見面的大前提是，中國要全盤接受上一輪協議之初，中方已經同意的所有條件。

但我相信，這絕對不是真的，尤其當大家見到，習近平在前往大阪之前，先去一趟北韓就清

楚，中方是在打北韓牌。美朝談判無功而還，對特朗普是一次外交上的失敗，而能夠協助特朗普

扭轉形勢的，就只有習近平。

即是說，美國在這個所謂的原則性問題上已經讓了步。當然，我不排除，中方也就個別問題

作了一些退讓，才促成本月底的另一次「習特會」。我自己形容，這是Ｇ２０版的「習特會」。

在此我想提一下，當每次我有機會跟在內地設廠，從事出口生意的朋友碰面時，都會詢問他

們，中美貿易戰對他們的影響。本周初，我跟一位在中山設廠，從事玩具出口生意的朋友傾談（

主要出口市場就是美國）。

他告訴我，幸好，他的產品不在第一輪的關稅清單內，因此，無論是加１０％，或後來再加

至２５％，都與他無關。但如果連最後的３０００億美元商品也加徵２５％關稅，他們就無可避

免要受到衝擊。同樣地，１０％關稅還可以靠各種方法「消化」掉，但２５％關稅是致命的。

他說，他們這一行較難在短時間內將廠房和生產設施搬到其他國家，只能靜觀其變，而他也

不想搬，因為要冒很大風險。他寧願向內地其他省份遷移，藉此減低成本，以應付貿易戰帶來的

衝擊。

從這個角度看，中美貿易戰升級，對中國的影響也不應該是完全致命的，因為也不是所有生

產商都會撤離中國。但我這位朋友的情況未必能反映全部。我早前提過，另一位在內地生產成衣

的朋友，就正部署將生產線遷到東南亞國家。

另一邊廂，美國幾家科技巨企也向美國政府施加壓力，表示如果向中國進口的平板電腦等產

品加徵關稅，將會減少他們對美國經濟的貢獻，也會削弱他們的全球競爭力。其中蘋果公司為長

遠計，已經考慮將部分在中國生產的工序，遷移至一些東南亞國家，以至印度或墨西哥等國家。

即是說，中美貿易戰確實會對全球經濟，以及貿易供應鏈帶來翻天覆地的改變。用通俗的說

法，大家都會「重新執位」。這對環球政經格局有甚麼影響，我們還要再深入觀察。



＊騰訊可以繼續「炒」＊



回說股市，過去這個多月，港股從５月初３００００點左右的高位，回落至本月４日的

２６７６１點低位後回升，昨日（２０日）恆生指數收報２８５５０點，半個月內反彈了

６﹒６％，主要升幅集中於本周。如果中美貿易談判再有正面的消息，我相信，港股應該還有上

升空間，因為美國方面還可以炒減息。

我上次的看法是，港股只是借「談判破裂」作為一次調整的藉口，大家可以考慮趁低吸納，

首選當然是騰訊（００７００），因為騰訊本來是主要藍籌或中資股當中最硬淨的一隻。

騰訊昨日收報３５４元，從低位反彈了一成一左右，但比４月初的高位４００元左右還有一

成多的水位，短線應該還有上升空間，大家不妨考慮一下！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

