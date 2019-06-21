《鍾之日記》神州魚缸五連漲，中電盈警累香江

《鍾之日記》６月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中證監就修改《上市公司重大資產重組管理辦法》向社會公開徵求意見，刺激祖國魚缸連續

第五日造好。滬綜指今早稍微高開後，盤中升幅稍擴大，午後保持升勢，收報３００１﹒９８點

，是自４月３０日以來首次返回三千關位置。滬指連續第五日上升，累計全周升幅達到

４﹒１６％。

深成指則升０﹒８７％，報９２１４﹒２７點，累計全周升４﹒５９％。

Ａ股將於今日收市後正式「入富」，首次被納入富時羅素指數體系，納入比例為可投資部分

的５％。大市氣氛繼續復蘇，全日兩市成交６２１８億元人民幣，按日增３﹒１％，外資重燃對

Ａ股的投資興趣，今日有７３﹒３億元人民幣外資通過陸股通流入Ａ股，為連續第五日錄得淨流

入，累計合共１９９﹒１８億元人民幣。



＊中電震撼盈警，皆因海外併購出事＊



隔晚（２０日）市場預期聯儲局最早將於下月減息，加上油價飆升帶動能源股走高，美股三

大指數向上，標指更創下收市新高，港股今早跟隨美股輕微高開，不過及後港股反覆回落，午前

已跌近百點，午後銀行股受壓，港股跌幅擴大，最多曾跌１９１點，低見２８３５９點，尾段港

股繼續反覆向下，最終恆指收報２８４７３，跌７６點或０﹒２７％，結束四連升累漲１４３２

點或５﹒３％，亦失守五十天線（約２８４７９）及百天線（約２８５２０），主板成交

１１８５﹒７４億元多逾２１％。國企指數報１０９２１點，跌不足１點或０﹒０１％。

中電（００００２）上日收市後發盈警，料今年中期會錄得虧損，主因是對Ｅｎｅｒｇｙ

Ａｕｓｔｒａｌｉａ零售業務所佔的商譽進行減值，大約為６０億元至７０億元，最終中電股價

走低４﹒３％，報８６﹒４元，是表現最差藍籌。其他公用股普遍向下，領展（００８２３）跟

跌１﹒１％，中華煤氣（００００３）走低０﹒７％，長江基建（０１０３８）亦軟０﹒２％。



＊深創業板放開賣殼限制，市場應冷靜看待＊



Ａ場修訂重大資產重組管理辦法，擬取消重組上市認定標準中的「淨利潤」指標，以及推進

創業板重組上市改革。現行《重組辦法》禁止創業板公司實施重組上市，而新政允許符合國家戰

略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市，換言之，創業板股票有望賣殼

「脫苦海」。中信建投點評稱，創業板殼股獲資產注入後，將極大地提升創業板質量，帶動創業

板整體估值上升。

深圳創業板受消息刺激，全日大升１﹒７２％，報１５２３﹒８１點，７６６隻創業板股票

中有９６隻股份漲停。

值得留意的是，重組辦法只允許創業板公司「定向賣殼」，所置入的資產必須和高新技術或

戰略產業有關，目前還未上市、具戰略價值的中國企業還有多少呢？而這些企業若真的有興趣上

市，會否選擇登陸科創板，而非在創業板買殼？這些都是需要持續關注的問題，新政對深圳創業

板的影響未必如想像般大。

但無論如何，推進上市公司併購，最大贏家應是券商，Ａ場券商股大升，惟港股方面則無太

大影響，招商證券（０６０９９）升０﹒７％，國泰君安（０２６１１）升０﹒６％，中金公司

（０３９０８）挫１﹒６％，廣發証券（０１７７６）跌１﹒３％，中信建投（０６０６６）跌

１﹒１％。



＊局勢升級油股隨價揚，減息預期金價六年高＊



自美國總統特朗普去年５月宣布單方面退出「伊朗核協議」，美伊兩國的磨擦不斷升級。先

有２艘油輪於中東阿曼灣遭魚雷襲擊的事件；伊朗昨日擊落了一架美國軍用無人機。市場憂慮德

黑蘭和華盛頓之間會發生軍事對抗，油價周四飆升逾５％。

不過，美國總統特朗普嘗試淡化事件，懷疑這架美國無人機是被誤射，如果這架遙控飛機是

有人駕駛的，情況將大為不同。

市場預期聯儲局可能在下次會議上減息，刺激全球最大石油消費國的經濟增長。同時上日美

國原油庫存下降，亦支撐了油價。

加上中東局勢不穩，導致國際油價攀升，對油價最為敏感的中海油（００８８３）收漲

２﹒６％；而其他石油股亦見明顯漲幅，中海油田服務（０２８８３）漲２﹒２％，華油能源（

０１２５１）升１﹒３％，中石化（００３８６）亦揚０﹒８％。

另一方面，聯儲局上日暗示，最早將於７月開始減息，局方又指由於貿易緊張局勢加劇和對

通脹疲弱的擔憂日益加劇，已準備好應對不斷增長的全球和國內經濟風險。

較低的利率降低了持有無收益黃金的機會成本，並令美元承壓，令持有其他貨幣的投資者覺

得黃金更便宜。金價周四飆升至近六年高位。以澳元計價的黃金更創下歷史新高，首次升破

２０００澳元。

黃金概念股因而獲捧，山東黃金（０１７８７）升勢最急，收漲４﹒２％；中金國際

（０２０９９）亦飆４％，恆興黃金（０２３０３）升１﹒４％，紫金礦業（０２８９９）亦微

揚０﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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