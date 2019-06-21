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21/06/2019 08:30

【駐京專電】郭樹清：堅決避免出現房地產和金融資產泡沫

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中國銀保監會主席郭樹清在《人民日報》
撰文稱，要堅持不懈推進對外開放。金融是服務業的重要領域，為更好服務實體經濟與人民生活
，必須進一步擴大對外開放，豐富市場主體、創新金融產品、激發市場活力。在擴大金融開放的
同時，也要警惕跨境資金的大進大出和熱錢炒作，堅決避免出現房地產和金融資產泡沫。
　　要堅定不移全面深化改革。金融領域，要全面優化機構體系、市場體系和產品體系。必須加
大力度發展完善資本市場，繼續深化利率和匯率形成機制改革。人民幣匯率短期波動是正常的，
但長期看，中國經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值，人民幣市場匯率將不斷向購買力平價靠
近。
　
＊美國把關稅加到極限對中國影響非常有限＊
　
　　郭樹清稱，近期美國採取一系列措施升級貿易摩擦，中國政府、企業和居民對此並不感到意
外。中方一如既往地相信，美國這種做法不能解決任何問題，損人不利己且危害全世界。美國自
身將為貿易摩擦付出巨大代價。美國固然可以把關稅加到極限，但這對中國經濟的影響將非常有
限。美方對中國的指責完全不能成立，首先，指責中國偷竊外國技術是現代強權邏輯，第二，中
國不存在所謂的「國家壟斷資本主義」，第三，中國完善公司治理結構的目標不會改變。

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