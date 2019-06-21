【駐京專電】中證監：推進創板公司重組上市，擬取消淨利潤指標

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中證監公告，就修改《上市公司重大資產

重組管理辦法》向社會公開徵求意見，以進一步提高《重組辦法》的「適應性」和「包容度」，

主要內容如下：

一是擬取消重組上市認定標準中的「淨利潤」指標，支持上市公司依託併購重組實現資源整

合和產業升級。二是擬將「累計首次原則」的計算期間進一步縮短至３６個月，引導收購人及其

關聯人控制公司後加快注入優質資產。三是促進創業板公司不斷轉型升級，擬支持符合國家戰略

的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市。四是擬恢復重組上市配套融資，

多渠道支持上市公司置入資產改善現金流、發揮協同效應，引導社會資金向具有自主創新能力的

高科技企業集聚。此外，本次修改將一並明確科創板公司併購重組監管規則銜接安排，簡化指定

媒體披露要求。

規則適用方面，中證監核準前，上市公司按照修改後發布施行的《重組辦法》變更相關事項

，如構成對原交易方案重大調整的，應當根據《重組辦法》有關規定重新履行決策、披露、申請

等程序。

下一步，中證監將遵循「放鬆管制、加強監管、推進創新、改進服務」主線，不斷推進市場

化改革，強化對違法違規行為的監管。依託「三點一線」監管體系提升併購重組全鏈條監管效能

，對併購重組「三高」問題持續從嚴監管，堅決打擊惡意炒殼、內幕交易、操縱市場等違法違規

行為，堅決遏制「忽悠式」重組、盲目跨界重組等市場亂象，強化中介機構監管，督促各交易主

體歸位盡責，支持上市公司通過併購重組提升內生動力，有效應對外部風險和挑戰。

