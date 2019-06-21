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21/06/2019 08:44

【朝鮮局勢】習近平同金正恩舉行會談，雙方加強戰略溝通

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家主席習近平在平壤同朝鮮國務委員會
委員長金正恩會談。雙方一致同意，在新的歷史起點上，中朝雙方願不忘初心、攜手前進，共同
開創兩黨兩國關係的美好未來。
　　習近平強調，願意同金正恩委員長保持密切交往，鞏固政治互信，牢牢把握中朝關係發展大
方向；雙方要加強戰略溝通，及時就重大問題深入交換意見，為兩國發展營造良好環境；雙方要
拓展務實合作，為兩國人民帶來更大福祉。中方願同朝方深化兩黨治國理政經驗交流互鑒，加強
雙方經濟民生領域幹部培訓和人員往來；雙方要深化友好交流，為中朝友誼鞏固發展打牢根基
。中方願同朝方繼續落實好建交７０周年紀念活動方案，開展教育、衛生、體育、媒體、青年、
地方等領域交流合作，弘揚中朝傳統友誼，增進兩國人民福祉。
　　習近平乘車前往錦繡山迎賓館，沿途約共２５萬群眾夾道歡迎。金正恩說，在當前形勢下，
習近平這次訪問有利於回顧朝中關係７０年歷程，展望兩國關係的未來，同時可以向外界展示朝
中牢不可破的傳統友誼。他表示，完全同意習近平對朝中關係的精辟分析和展望規劃。世代傳承
朝中友誼是朝鮮黨和政府堅定不移的立場。
　　習近平強調，半島問題高度複雜敏感。中方要從戰略高度和長遠角度來準確把握形勢走向，
中方願為朝方解決自身合理安全和發展關切提供力所能及的幫助，願同朝方及有關各方加強協調
和配合，為實現半島無核化和地區長治久安發揮積極建設性作用。

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