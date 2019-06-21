【科創板】科創板過會企業再添三間，首現新三板企業過會

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》擬科創板上市公司迎來密集的上會大考，

上交所昨日公布科創板股票上市委員會第７次審議會議結果。當日上會的西部超導、方邦電子、

中微公司三間企業全部過會。其中，西部超導是第一間過會的掛牌新三板企業。

截止目前，在已受理的１２４間申請科創板上市企業中，已有１９間企業順利過會，另有

３１間企業已通過審核問詢環節，陸續進入上市委審議的流程中。

