【政策解讀】銀河證券：中證監為重組「鬆綁」對創業板是重大利好

《經濟通通訊社２１日專訊》中證監就修改上市公司重大資產重組管理辦法公開徵求意見，

擬支持符合國家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市。

對此，銀河證券點評稱，重組是資本市場永恆的主題，不僅業績差的公司需要重組，績優股

也需要依靠重組來做大做強，本次徵求意見稿一個重大突破，是創業板也可以借殼重組上市了，

這對創業板是重大利好，同時簡化併購重組流程，取消對重組利潤的要求，殼資源股要表現了。

（ｃａ）

