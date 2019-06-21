【聚焦人幣】分析：三重利好助力中國５月結售匯實現順差

《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普在５月初「再掀桌子」，令中美貿易戰重燃，

當月人民幣兌美元大跌超２﹒５％，人民幣跌近６﹒９元時人行官員頻頻喊話，並通過穩定中間

價、發離岸央票等舉措，市場對人民幣守七的預期仍較為強烈，客盤逢高結匯意願反而被激發。

當月中國央行口徑外匯佔款雖現十連降，但絕對降幅仍非常小，且當月外儲規模意外轉升，

這些數據也反應當月中國跨境資本流動沒有市場猜測的大幅外流。

ＭＳＣＩ明晟５月將提高中國Ａ股在新興市場指數中的權重至１﹒７６％，分析人士指出，

這將給中國帶來數量可觀在資本流入。另外由於美聯儲降息預期日盛，中美利差不斷走闊，人民

幣資產的吸引力持續上升，這也助力外資持續流入。

展望６月，由於６月以來全球央行轉向寬鬆，這不僅有利於緩解人民幣貶值壓力，也有利於

提升中國貨幣政策操作空間，有利中國經濟企穩；本周美聯儲議息決議明顯鴿派，美國１０年期

國債收益率下破２％關口，中美利差進一步擴大，人民幣資產的吸引力進一步上升，可以預期６

月資本項的流入仍較為可觀。

不過由於５月以來中美貿易戰升級帶來的「搶出口」效應消退，雖然中美元首本周通電話緩

解了市場預期，中美也將重啟貿易磋商，但美國進一步加徵關稅的影響或繼續顯現，６月貿易順

差或存一定變數，這也可能對結售匯帶來一定不確定性。

另外人民幣大幅回升之後，市場購匯意願也會回升，加上６月本來就是傳統分紅購匯季，由

此可以估計６月結售匯狀況可能會略差與５月；而遠購風險准備持續發揮作用，遠期結匯簽約順

差將保持一定規模，這也將為６月結售匯基本持穩提供助力。（ｃａ）

