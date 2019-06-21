《經濟通通訊社２１日專訊》菲律賓電信巨頭環球電信公司２０日正式啟動該國首個５Ｇ商
用網絡服務，華為公司是其核心設備供應商。菲律賓也因此成為東南亞首個開通５Ｇ網絡的國家
。（ｃａ）
21/06/2019 10:44
【華為動向】菲律賓開通首個５Ｇ商用網絡，華為是核心供應商
《經濟通通訊社２１日專訊》菲律賓電信巨頭環球電信公司２０日正式啟動該國首個５Ｇ商
用網絡服務，華為公司是其核心設備供應商。菲律賓也因此成為東南亞首個開通５Ｇ網絡的國家
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