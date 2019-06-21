《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行本周（６月１７日－６月２１日）通過公開市場淨投
放資金２８５０億元（人民幣．下同），另外本周三通過中期借貸便利（ＭＬＦ）淨投放資金４
００億元。數據顯示，本周公開市場淨投放規模為５月底來最大，本周進行了３４００億元逆回
購操作，到期規模為５５０億元。（ｃａ）
21/06/2019 11:28
【人行放水】人行連續第二周淨投放，３２５０億為５月低來最大
《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行本周（６月１７日－６月２１日）通過公開市場淨投
放資金２８５０億元（人民幣．下同），另外本周三通過中期借貸便利（ＭＬＦ）淨投放資金４
００億元。數據顯示，本周公開市場淨投放規模為５月底來最大，本周進行了３４００億元逆回
購操作，到期規模為５５０億元。（ｃａ）
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