《經濟通通訊社２１日專訊》在岸人民幣早盤低開後曾經重上６﹒８３水平，但很快調頭向
下，離岸人民幣同樣走低，現雙雙失守６﹒８７關口，日內貶值逾２００點。
分析表示，盤初人民幣慣性上升，但很快逢低購匯需求湧現，另外也有部分機構止盈，人民
幣由升轉跌，短期匯價彈性明顯上升，但在Ｇ２０峰會中美元首會談前，人民幣料在
６﹒８５－６﹒９０元區間波動。短期人民幣貶值壓力快速下降，本周人民幣快速反彈也為下周
談判不確定性留足波動空間。（ｃａ）
21/06/2019 14:31
【聚焦人幣】在岸、離岸人民幣兌美元午後急瀉超過２００點子
《經濟通通訊社２１日專訊》在岸人民幣早盤低開後曾經重上６﹒８３水平，但很快調頭向
下，離岸人民幣同樣走低，現雙雙失守６﹒８７關口，日內貶值逾２００點。
分析表示，盤初人民幣慣性上升，但很快逢低購匯需求湧現，另外也有部分機構止盈，人民
幣由升轉跌，短期匯價彈性明顯上升，但在Ｇ２０峰會中美元首會談前，人民幣料在
６﹒８５－６﹒９０元區間波動。短期人民幣貶值壓力快速下降，本周人民幣快速反彈也為下周
談判不確定性留足波動空間。（ｃａ）
|生財有道21/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：傳統收息股仍較吸引
|FOCUS21/06/2019
【FOCUS】無人機引發油價飆升 為「減息大計」侵侵要忍?
|國際動態21/06/2019
美報復印度 削專才工作簽證配額
|FOCUS20/06/2019
【FOCUS】許願需謹慎 黃金值期待
|生財有道20/06/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：美國7月減息機會大
|中國故事20/06/2019
【上海特寫】「定時定點」收垃圾 居民需時適應 企業力尋商機
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰