【聚焦人幣】在岸、離岸人民幣兌美元午後急瀉超過２００點子

《經濟通通訊社２１日專訊》在岸人民幣早盤低開後曾經重上６﹒８３水平，但很快調頭向

下，離岸人民幣同樣走低，現雙雙失守６﹒８７關口，日內貶值逾２００點。

分析表示，盤初人民幣慣性上升，但很快逢低購匯需求湧現，另外也有部分機構止盈，人民

幣由升轉跌，短期匯價彈性明顯上升，但在Ｇ２０峰會中美元首會談前，人民幣料在

６﹒８５－６﹒９０元區間波動。短期人民幣貶值壓力快速下降，本周人民幣快速反彈也為下周

談判不確定性留足波動空間。（ｃａ）

