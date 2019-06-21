【５Ｇ加速】中移動將於下周二在上海正式發布「５Ｇ＋計劃」

《經濟通通訊社２１日專訊》中國移動官方微博公布，將於下周二（２５日）在上海召開主

題為「５Ｇ＋ 共贏未來」的５Ｇ＋發布會，將在正式發布「５Ｇ＋計劃」。屆時，中國移動將

發布５Ｇ標識、５Ｇ＋硬核能力體系、５Ｇ終端先行者升級計劃、５Ｇ＋行業應用等系列內容，

為合作夥伴、廣大客戶描繪出一幅全方位、立體化、體系化的５Ｇ藍圖。（ｗｌ）

