《經濟通通訊社２１日專訊》中國移動官方微博公布，將於下周二（２５日）在上海召開主
題為「５Ｇ＋ 共贏未來」的５Ｇ＋發布會，將在正式發布「５Ｇ＋計劃」。屆時，中國移動將
發布５Ｇ標識、５Ｇ＋硬核能力體系、５Ｇ終端先行者升級計劃、５Ｇ＋行業應用等系列內容，
為合作夥伴、廣大客戶描繪出一幅全方位、立體化、體系化的５Ｇ藍圖。（ｗｌ）
21/06/2019 11:15
【５Ｇ加速】中移動將於下周二在上海正式發布「５Ｇ＋計劃」
《經濟通通訊社２１日專訊》中國移動官方微博公布，將於下周二（２５日）在上海召開主
題為「５Ｇ＋ 共贏未來」的５Ｇ＋發布會，將在正式發布「５Ｇ＋計劃」。屆時，中國移動將
發布５Ｇ標識、５Ｇ＋硬核能力體系、５Ｇ終端先行者升級計劃、５Ｇ＋行業應用等系列內容，
為合作夥伴、廣大客戶描繪出一幅全方位、立體化、體系化的５Ｇ藍圖。（ｗｌ）
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