【科創板】中證監：首批上市企業要有一定數量，已定初期穩市方案

《經濟通通訊社２１日專訊》中證監市場部主任李繼尊接受《央視》採訪時稱，希望早點看

到科創板上市交易。他提及，從網上看到有的朋友推算出科創板上市交易的具體時間點，他們推

算得不一定准確，但考慮的因素還是有道理的。一個因素是，從完成注冊到新股上市交易要經過

許多環節，包括路演推介、詢價定價、網上網下配售、繳款驗資、股份登記等，大致測算，這些

環節至少需要十幾個工作日。另一個因素是，首批上市企業要一定的數量。如果首批企業少，可

能會加劇炒作。

李繼尊表示，截至昨天，開通科創板交易權限的個人投資者已經超過２７０萬人。總的看，

大家參與科創板的熱情還是比較高的，這也反映出大家對改革充滿期待。科創板實行比較嚴格的

投資者適當性制度，並不是將不符合條件的投資者擋在科創板門外。廣大中小投資者可以通過公

募基金等渠道參與科創板投資，分享科創企業發展成果。



＊已制定上市交易初期市場穩定方案＊



李繼尊指出，維護科創板上市交易初期的市場穩定是一個系統工程，在深入研究的基礎上，

已制定了一個方案。總的思路是尊重市場規律，堅持底線思維，綜合採取措施。一是平衡市場供

求關係，尤其是首批上市企業要有一定數量。二是在交易環節做了必要的制度安排，包括融券、

盤中臨時停牌等。三是嚴格投資者開通科創板交易權限的資格審查。四是充分揭示科創板上市公

司風險，做好投資者教育。

他稱，科創板不是簡單地加個板塊，而是要破解金融與科技深度融合的難題，破解資本市場

深層次改革的難題。從這個意義上講，科創板要肩負起兩個使命。第一個使命是支持科技創新的

使命。科創板的意義在於，從制度上解決了對科創企業的包容性問題，把更多的資源引向科技創

新，引領經濟發展向創新驅動轉型。第二個使命是深化資本市場改革的使命。從科創板這樣一個

新設板塊先行先試，風險小，改革的力度可以更大。（ｗｌ）

