【科創板】最高法出台司法文件「撐腰」科創板改革

《經濟通通訊社２１日專訊》據《新華視點》微博報道，最高人民法院今日發布《最高人民

法院關於為設立科創板並試點注冊制改革提供司法保障的若干意見》，從依法保障以市場機制為

主導的股票發行制度改革順利推進、依法提高資本市場違法違規成本、建立健全與注冊制改革相

適應的證券民事訴訟制度等方面提出了１７條舉措。

這是最高法歷史上首次為資本市場基礎性制度改革安排而專門制定的系統性、綜合性司法文

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