《Ａ股行情》滬指半日升０﹒６％攻上三千，８６隻創業板股份漲停

《經濟通通訊社２１日專訊》中證監就修改《上市公司重大資產重組管理辦法》向社會公開

徵求意見，滬深股市今早連續第三日造好，滬綜指稍微高開後，盤中升幅一路擴大，半日升

０﹒６１％，現報３００５﹒３６點，是自４月３０日以來首次返回三千關位置。深成指則升

１﹒０９％，報９２３４﹒１９點。

大市氣氛繼續復蘇，半日兩市成交３８９６億元（人民幣．下同），較上日（２０日）同時

段還要高出８﹒６％，今日暫有３８﹒０７億元外資通過陸股通淨流入Ａ股。

人行進行３００億元１４天期逆回購操作，今日淨投放３００億元，已連續第７天錄得淨投

放。以全口徑計，本周淨投放３２５０億元。



＊創業板擬允賣殼，指數升２﹒１％＊



《上市公司重大資產重組管理辦法》主要內容包括擬取消重組上市認定標準中的「淨利潤」

指標，以及推進創業板重組上市改革。現行《重組辦法》禁止創業板公司實施重組上市，新政擬

放開這項禁令，允許符合國家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市

。中信建投分析師張玉龍點評稱，創業板殼股獲資產注入後，將極大地提升創業板質量，帶動創

業板整體估值上升。

創業板開放賣殼予戰略科技資產，刺激創業板指升２﹒０８％，報１５２９﹒２１點，

７６６隻創業板股票中，目前有８６隻漲停，包括寶利國際（深：３００１３５）、天山生物（

深：３００３１３）、暴風集團（深：３００４３１）、海川智能（深：３００７２０）等，合

共有１８０隻創業板股票升幅超過５％。



＊券商再收好消息，中信建投Ａ漲９％＊



分析又指，預計併購重組放鬆將給券商帶來更多業務機會，特別是投銀能力較強的龍頭券商

，會是新政受益的方向。

券商股利好持續，華林證券（深：００２９４５）漲停，中信建投（滬：６０１０６６）抽

高９％，光大證券（滬：６０１７８８）升４﹒１％，華泰證券（滬：６０１６８８）升

３﹒８％，中信証券（滬：６０００３０）漲２﹒８％，廣發證券（深：０００７７６）升

１﹒８％。（ｅｙ）

