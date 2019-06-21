《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市今早連續第三日造好，滬綜指更重上三千點大關。但
午後獲利盤湧現，Ａ股市場升幅明顯收窄，滬綜指僅升０﹒２７％，報２９９５﹒２４點，滬深
３００指數跌０﹒１２％，深成指升０﹒９３％，創業板指仍升１﹒３７％。上海Ｂ股升
０﹒６９％，深圳Ｂ股升０﹒６５％。（ａｃ）
21/06/2019 13:52
《Ａ股行情》滬綜指午後僅升０﹒２７％失三千，深成指升０﹒９％
《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市今早連續第三日造好，滬綜指更重上三千點大關。但
午後獲利盤湧現，Ａ股市場升幅明顯收窄，滬綜指僅升０﹒２７％，報２９９５﹒２４點，滬深
３００指數跌０﹒１２％，深成指升０﹒９３％，創業板指仍升１﹒３７％。上海Ｂ股升
０﹒６９％，深圳Ｂ股升０﹒６５％。（ａｃ）
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