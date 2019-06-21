《Ａ股行情》滬綜指午後僅升０﹒２７％失三千，深成指升０﹒９％

《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市今早連續第三日造好，滬綜指更重上三千點大關。但

午後獲利盤湧現，Ａ股市場升幅明顯收窄，滬綜指僅升０﹒２７％，報２９９５﹒２４點，滬深

３００指數跌０﹒１２％，深成指升０﹒９３％，創業板指仍升１﹒３７％。上海Ｂ股升

０﹒６９％，深圳Ｂ股升０﹒６５％。（ａｃ）

